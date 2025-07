blitz antidroga in campania e calabria 40 indagati

Un'operazione senza precedenti scuote Campania e Calabria: più di 40 indagati coinvolti in un maxi blitz antidroga, un duro colpo alle reti criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti. La Polizia di Stato di Napoli e Reggio Calabria sta dimostrando ancora una volta il suo impegno nella lotta alla droga, mettendo fine a un pericoloso giro di affari illegali. La battaglia contro il crimine continua, proteggendo cittadini e comunità.

