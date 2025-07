la battaglia di milei per privatizzare il calcio argentino

una battaglia che va oltre il semplice sport, un richiamo alla tutela di un patrimonio collettivo minacciato dalla mercificazione. La proposta di Milei di privatizzare il calcio argentino riaccende il dibattito tra tradizione e mercato, tra identità culturale e logiche di profitto. È un contesto in cui le passioni si scontrano con le esigenze economiche, e la domanda è una: come preservare l’anima dello sport più amato?

Nel 2017 l'ex allenatore Ángel Cappa ha scritto insieme a sua figlia Maria un libro intitolato " También nos roban el fútbol ": ci stanno rubando anche il calcio. Tutto il libro si concentra sulla denuncia della metamorfosi mercantilistica del calcio, e ne rivendica la sua importanza culturale, la cui proprietà intellettuale è – innanzitutto – delle persone: di chi ci gioca, di chi fa il tifo, della capacità di associarsi di chi lo gestisce. È un punto di vista profondamente argentino, o per meglio dire: è in Argentina che questa visione del calcio come strumento di costruzione identitaria ha avuto particolare successo, ed è pertanto stata difesa strenuamente lungo tutto il corso della sua storia.