Incidente stradale all' alba in via Piave | violento impatto tra due auto due feriti

All’alba, nel cuore del quartiere Ferrovia, un violento scontro tra due Fiat Punto bianche ha sconvolto la quiete di via Piave. L’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino, ha coinvolto due conducenti rimasti feriti in modo serio. La scena, ancora sotto assedio delle forze dell’ordine, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in ore così delicate. È essenziale approfondire le cause di questa tragica collisione per prevenire future tragedie.

Incidente stradale all'alba, al quartiere ferrovia: intorno alle 5 del mattino, lungo via Piave, si è verificato un violento impatto latero-frontale tra due autovetture, entrambe Fiat Punto bianche. Nella collisione sono rimasti feriti i conducenti dei veicoli, che viaggiavano soli nelle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

