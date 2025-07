Il Don Chisciotte di Cervantes sotto il cielo del cortile del Melograno

Sotto il cielo stellato del cortile del melograno, l’Altro Suono festival porta la magia della lirica e del teatro nel cuore di Modena. Domenica 13 e lunedì 14 luglio alle 21.30, tra emozioni senza tempo e grande musica, rivivremo le avventure di Don Chisciotte di Cervantes, accompagnate dalla straordinaria produzione di "El retablo de maese Pedro" di Manuel de Falla. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura che desiderano immergersi in un mondo di sogno e poesia.

