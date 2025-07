Cadavere trovato vicino alla stazione Circum nel Napoletano

Una scoperta inquietante scuote Torre del Greco: questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni vicino alla stazione Circumvesuviana di piazzale della Repubblica. I primi a notare la tragedia sono stati alcuni pendolari, lasciando spazio a numerosi interrogativi sulla vicenda. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questo tragico evento e fare luce su un mistero che ha sconvolto la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di un uomo, dall'apparente età di circa 60 anni, è stato rinvenuto questa mattina a Torre del Greco, nella zona di piazzale della Repubblica, non distante dalla stazione centrale della Circumvesuviana. Stando a quanto finora trapelato, i primi ad accorgersi dell'uomo, trovato privo di vita a ridosso della panchine in pietra lavica poste in un'area con giostrine, sarebbero stati alcuni lavoratori pendolari che si stavano recando a prendere il treno. Immediate le segnalazioni alle forze dell'ordine che sono giunte sul posto, dove si è formato anche un piccolo capannello di curiosi.

