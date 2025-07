Anche Manuel Agnelli contro genocidio a Gaza leader Afterhours al Carroponte di Milano | Più pressione a Governo per cessate il fuoco in Palestina - VIDEO

Anche Manuel Agnelli, celebre frontman degli Afterhours, si unisce alla voce globale contro il genocidio a Gaza. Sul palco del Carroponte di Milano, ha lanciato un appello acceso: "Dobbiamo scendere in strada, farci vedere," invitando tutti a non voltarsi dall’altra parte. In un momento di grande emergenza umanitaria, la musica diventa strumento di denuncia e speranza, spingendoci a fare sentire la nostra voce e chiedere un cessate il fuoco immediato in Palestina.

Agnelli ha scelto di usare il proprio spazio artistico per lanciare un appello: "Dobbiamo scendere in strada, farci vedere. Nessuno di noi vuole passare per la generazione che si è voltata dall’altra parte come 80 anni fa" Anche Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours, ha voluto pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche Manuel Agnelli contro genocidio a Gaza, leader Afterhours al Carroponte di Milano: “Più pressione a Governo per cessate il fuoco in Palestina” - VIDEO

