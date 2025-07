Sfruttamento delle maestranze a basso costo | sequestro da 1,4 milioni e due indagati in un' azienda dell' area frentana VIDEO

Un'indagine lampo scuote l'area frentana: la Guardia di Finanza di Chieti sequestra oltre 14 milioni di euro a seguito dell'operazione Oleum, smascherando sfruttamento e abuso di lavoratori a basso costo. Due indagati e beni sequestrati testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere le illegalità e tutelare i diritti dei più vulnerabili. Un intervento deciso che ribadisce il nostro impegno contro ogni forma di sfruttamento sul territorio.

Sequestro preventivo da oltre 1 milione e 400 mila euro e due persone indagate: è la conclusione delle indagini svolte nell'ambito dell'operazione Oleum, portata a termine dal comando provinciale della guardia di finanza di Chieti. Nel mirino delle Fiamme gialle, sono finiti beni e disponibilità . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

