Roma sogna di nuovo il bagno nel Tevere | Gualtieri accelera sul progetto

Roma sogna di nuovo di immergersi nelle acque del Tevere, con Gualtieri che accelera sul progetto di renderlo balneabile. Un’idea ambiziosa, ispirata al modello francese della Senna, che può trasformare il cuore della città in un’oasi di relax e rinascita. Il sindaco punta su una visione a lungo termine per il secondo mandato, convinto che questa sfida possa riportare Roma tra le capitali europee più innovative e sostenibili.

Il sindaco della capitale ci riprova, a rendere il Tevere balneabile. È questa la sfida che Roberto Gualtieri è convinto di riuscire a realizzare, guardando al modello francese della Senna e puntando su una visione a lungo termine per il secondo mandato. Come riporta il quotidiano Repubblica, il primo cittadino ha incaricato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi di istituire un tavolo tecnico con Arpa, Regione Lazio, ministero dell’Ambiente, Autorità di bacino e Città Metropolitana per avviare un percorso scientifico e operativo verso un fiume pulito e fruibile. Il progetto di un Tevere balneabile non è nuovo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tevere - gualtieri - roma - sogna

I Comitati di Quartiere di tutta Roma si sono uniti al CdQ Don Bosco – VII Municipio per gridare insieme: sicurezza, decoro, legalità . Durante la manifestazione siamo stati ricevuti dal Dott. Greco (Responsabile Sicurezza e Legalità con delega del Sindaco Vai su Facebook

Roma sogna di nuovo il bagno nel Tevere: Gualtieri accelera sul progetto; Gualtieri racconta la (sua) nuova Roma: «Tevere balneabile, più case pubbliche e poteri speciali per la Capitale»; Gualtieri a Caracalla: Non inseguo il consenso. In 10 anni voglio cambiare Roma.

Roma, Gualtieri alla Festa dell'Unità: «Non chiederò un terzo mandato» - Sente il vento in poppa: "Osservo il dibattito elettorale consapevole che non produrrà niente se non a ridosso del voto, a destra non vedo candidati e se così fosse ... Scrive msn.com

Gualtieri stuzzica Fratelli d'Italia: "Vorrei un competitor o mi annoio". Poi rilancia il Tevere balneabile - Il Sindaco alla Festa dell'Unità a Caracalla parla anche dello stadio della Roma e di campo largo nazionale. Riporta romatoday.it