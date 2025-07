Mercato Juve perché i bianconeri non hanno affondato il colpo Osimhen? Tutti i motivi dietro a questa scelta | e spunta quel retroscena

Il mercato della Juventus è sempre sotto i riflettori, e le ragioni dietro certe scelte sono spesso più complesse di quanto appaiano. Perché i bianconeri non hanno deciso di mettere a segno l’assalto decisivo per Victor Osimhen? Tra retroscena e analisi strategiche, scopriamo i motivi che hanno portato la Vecchia Signora a questa scelta, rivelando un quadro più articolato di quanto si pensi.

Mercato Juve, perché i bianconeri non hanno affondato il colpo Osimhen? I retroscena e i motivi di questa scelta. Victor Osimhen, uno dei centravanti più ambiti del panorama calcistico, non sarà un giocatore della Juventus. Nonostante le voci e l’interesse che lo hanno accostato alla Vecchia Signora, i bianconeri hanno deciso di non affondare il colpo. Le motivazioni dietro questa decisione, come riportato da Tuttosport, sono molteplici e si articolano tra difficoltà economiche, la situazione di Vlahovic e altre considerazioni interne. Una delle ragioni principali riguarda la valutazione di mercato di Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com