Sassuolo sì a Romagna Accordo prolungato

Ha perso uno dei suoi capitani dell’anno scorso (Obiang), il Sassuolo, lavora per garantirsene un altro (Berardi, what else?) con un rinnovo contrattuale che ne farà bandiera, ma di ‘capitani’, da ieri, ne ha un altro in Filippo Romagna, difensore marchigiano classe 1997 il cui contratto, scaduto 10 giorni fa, è stato riscritto ieri per la soddisfazione del tifo neroverde, di cui il centrale è uno dei beniamini. Scadenza 2026, opzione sul 2027: tanto basta a dare il finale più atteso ad uno dei tanti ‘gialli’ dell’estate neroverde. Da ieri Romagna è di nuovo un calciatore neroverde, complice il rinnovo – o prolungamento, fate voi – che ne fa uno dei ‘puntelli’ difensivi del Sassuolo che verrà . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it