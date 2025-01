Ilgiorno.it - Melegnano, pirata investe passeggino sulle strisce e scappa: finanziere lo insegue a piedi e lo blocca

(Milano) – Una mamma 41enne stava attraversandopedonali in via Vittorio Veneto a, hinterland sud di Milano, quando un’auto ha urtato ilcon il figlio della donna. L’incidente è avvenuto verso le 17 di martedì 28 gennaio: fortunatamente il piccolo e la madre non si sono fatti nulla ma sono stati portati per sicurezza all’ospedale di. Il conducente dell’auto ha invece pensato bene dire. Per fortuna un tenente della finanza, testimone dell’investimento, ha rincorso la vettura ariuscendo a fermarla, grazie anche a un semaforo, e are il guidatore per l’identificazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, che vaglierà la dinamica, e i sanitari del 118, che hanno portato mamma e figlio in codice verde all'ospedale di