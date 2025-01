Jovanotti canta la vita e ‘Il corpo umano’ | Insieme al recupero fisico sono arrivate le canzoni

Leggi su Funweek.it

È grazie la prima parola chepronuncia, e dedica al pubblico, in occasione della presentazione del suo nuovo album ‘Il, dal 31 gennaio. Un grazie che, anche a fronte della sequenza di immagini proiettate sullo schermo, arriva a suggellare definitivamente un ritorno alla musica ma anche alla. Rimessosi in piedi – ora è in gran forma – dopo il brutto incidente in bicicletta e le successive operazioni, Lorenzo Cherubini celebra ilproprio nella sualità. Del resto questo ragazzo oggi più che mai può dirsi fortunato, ma di una fortuna che è determinazione, costanza, testardaggine e coraggio.“Non voglio esagerare, ma un disco, per chi lo realizza, è davvero un pezzo di”, racconta Jova. “È un lavoro di gruppo, un’esplorazione, una ricerca. Di tutti i dischi che ho fatto in quasi 40 anni di carriera, questo ha un significato particolare.