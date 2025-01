Lortica.it - Incidente stradale a Croce di Lucignano: 28enne trasportata in ospedale

Leggi su Lortica.it

Questa mattina, alle ore 7.40, è scattato l’allarme al 118 della ASL TSE per unavvenuto in localitàdi. L’ha coinvolto un autoveicolo, al cui interno viaggiava una ragazza di 28 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’ambulanza BLSD dell’Avis di Foiano, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia del Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.La giovane, dopo le prime cure sul posto, è statain codice 2 (codice giallo, urgenza differibile) all’di Cortona per ulteriori accertamenti. Le dinamiche dell’sono ancora al vaglio delle autorità competenti.Le forze dell’ordine ricordano l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse o in tratti stradali critici.