Lopinionista.it - “Il corpo umano vol. 1”, alla scoperta dell’album di Jovanotti

Leggi su Lopinionista.it

Bentornato Lorenzo! Finalmente un nuovo progetto, finalmente un nuovo viaggio da raccontare e da vivere con 15 nuove canzoni e un nuovo tour che trasforma il palasport in una festa, in un laboratorio di nuove idee e nuove emozioni! Un ritorno atteso, con la voglia di sorprendere ancora una volta e riportare l’esperienza musicale al centro della pista.Il 31 gennaio esce Ilvol. 1, il nuovo album già disponibile in preorder per Island/Universal Music.A distanza di otto anni da Oh, Vita! e di tre anni da Il Disco Del Sole, arrivano 15 canzoni che compongono la tracklist, tutte diverse tra loro, e ognuna parte di ununico, unche torna a vivere e a danzare. A marzo, dopo 6 anni da Lorenzo Live 2018 – l’ultimo tour nei palazzetti – e sulla scia del grandissimo successo delle feste a cielo aperto del Jova Beach Party – che con le edizioni 2019 e 2022 ha conquistato più di 1 milione di spettatori – parte lo straordinario viaggio del PalaJova: già 26 sold-out in calendario per un evento unico che va ben oltre il tradizionale concerto.