Ilveggente.it - Gratta e vinci, che precisione: di più non si poteva

Leggi su Ilveggente.it

da cecchino: i 20 euro meglio spesi di sempre.Era l’agosto di 7 anni fa quando l’offerta deisi arricchì di un tagliando che prometteva faville. E che, col senno di poi, possiamo dirlo, da quel momento non ha mai realmente deluso le aspettative degli italiani. Ne ha arricchiti tantissimi e continua a farlo anche adesso, ad oltre un lustro di distanza dal suo lancio ufficiale., che: di più non si(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl biglietto al quale ci stiamo riferendo è il Nuovo 100X, che a fronte di una spesa irrisoria promette premi da capogiro. Puntando 20 euro su uno di questi grattini si possono vincere 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2mila, 5mila, 10mila, 50mila, 100mila, 500mila e 1 milione di euro. Il premio più grosso in palio con questa lotteria istantanea ammonta invece, complessivamente, a 5 milioni di euro.