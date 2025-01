Ilfattoquotidiano.it - Francesco Lo Voi, moderato mai sgradito (finora) al centrodestra: chi è il procuratore che ha inviato l’avviso di garanzia a Meloni

La premier sembra accusarlo di essere schierato contro il governo: “È lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona”, sottolinea subito. Ma il profilo diLo Voi, il magistrato che ha firmatodia Giorgiaper il caso Almasri, non è proprio quello della “toga rossa“. Palermitano, 67 anni, da sempre vicino alla corrente conservatrice di Magistratura indipendente, l’attualedi Roma è sempre stato capace di raccogliere un gradimento bipartisan e di farsi apprezzare soprattutto dal. Nella prima fase della sua carriera è pm e poi sostitutogenerale a Palermo, con una parentesi (dal 2002 al 2006) come membro togato del Consiglio superiore della magistratura: in Procura generale rifiutò di rappresentare la pubblica accusa nel processo d’appello a Giulio Andreotti.