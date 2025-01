Panorama.it - Come uscire dal labirinto della depressione - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Ci sono scelte del governo che fatico a comprendere, perché mi appaiono masochiste e in contraddizione con la politica praticata dall'esecutivo. Prendete per esempio la nuova tassazione sulle auto aziendali date in uso ai dipendenti. In Italia circolano moltissimi veicoli intestati alle società e ogni anno se ne immatricolano di nuovo almeno 300 mila. Dunque, si tratta di un mercato importante, che però adesso il governo ha deciso di punire, aumentando le imposte a carico dei lavoratori.»CopertinaNe soffrono 10 milioni di italiani, dai più giovani aglianziani. E gli indicatori (con i costi per la Sanità) anticipano un fortissimoaumento. Le risposte? Difficili, faticose ma possibili per quella che, daangoscia individuale, molto presto sarà una malattia sociale.