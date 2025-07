Beautiful trame americane | Will Spencer pronto a incastrare Luna ma lei fiuta l’inganno

Sei appassionato di soap americane? La trama di Beautiful si fa sempre più avvincente, con Will Spencer pronto a incastrare Luna, che però fiuta l’inganno e cerca di salvarsi. Mentre in Italia si aspetta il destino di Eric Forrester, negli USA il cuore degli spettatori batte forte per le avvincenti vicende di Luna e Will. Scopriamo insieme cosa riservano gli spoiler americani e cosa vedremo prossimamente su Canale 5.

Beautiful è una delle soap più longeve della tv italiana, e il segreto del suo successo è legato alla capacità degli autori di trovare sempre nuovi colpi di scena. Mentre nel nostro Paese i fans trattengono il fiato per il destino di Eric Forrester, oltreoceano sono tutti in ansia per l’esito di una storyline che vede protagonisti Luna Nozawa e Will Spencer. Ecco cosa rivelano gli spoiler americani (e cosa vedremo prossimamente su Canale 5). Anticipazioni americane Beautiful: Luna ossessionata da Will Spencer. Luna Nozawa verrà liberata. Grazie all’intervento di Bill Spencer la giovane uscirà dal carcere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, trame americane: Will Spencer pronto a incastrare Luna (ma lei fiuta l’inganno)

Le "chiavi" della vita del padre le ha in mano Ridge. Ma le sue idee in proposito dividono la famiglia... Domani a #beautiful Vai su Facebook

