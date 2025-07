Delitto Garlasco terzo round dell' incidente probatorio

Oggi si apre il terzo round dell'incidente probatorio nel caso di Garlasco, un'indagine che torna sotto i riflettori con Andrea Sempio come nuovo indagato. Nel laboratorio di Milano, gli esperti analizzano gli ultimi reperti, cercando di svelare dettagli nascosti dopo due precedenti tentativi senza novità significative. La scena del crimine, simbolo di un enigma irrisolto, potrebbe ora rivelare elementi decisivi per fare luce sulla tragica vicenda.

Terzo round oggi dell'incidente probatorio dell'inchiesta alternativa sul delitto di Garlasco avvenuto 18 anni fa e che vede Andrea Sempio come nuovo indagato. Nel laboratorio della polizia scientifica di Milano, in programma ci sarebbero gli ultimi reperti da analizzare dopo che durante le analisi dei due precedenti incontri non è emerso nulla di nuovo che possa cambiare la scena del crimine, quella che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Verrà pianificato l'esame sul raffronto tra 2 dna trovati sulle unghie di Chiara con quello di Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it