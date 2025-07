Esplosione a Roma carabiniere eroe si getta nel fuoco per salvare un uomo in difficoltà

Roma questa mattina si è risvegliata tra il fragore di un’esplosione devastante nel quartiere Prenestino. Tra le fiamme e il fumo denso, un carabiniere si è distinto come eroe, gettandosi nel fuoco per salvare un uomo in difficoltà. La sua immediata reazione ha evitato una tragedia più grande, dimostrando ancora una volta il valore e il coraggio delle forze dell’ordine. Un gesto che rimarrà impresso nella memoria collettiva della città.

Un boato improvviso, le fiamme altissime, il fumo denso visibile da tutta la zona est della Capitale. Roma si è svegliata con il terrore questa mattina, quando un’esplosione violentissima ha scosso il quartiere Prenestino. Intorno alle 8, una cisterna di Gpl ha preso fuoco all’interno di una pompa di benzina in via dei Gordiani, provocando un incendio spaventoso e una serie di deflagrazioni che hanno coinvolto anche i mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Il rumore dell’esplosione è stato avvertito in più punti della città e ha fatto tremare pareti e finestre degli edifici nel raggio di centinaia di metri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

