Motociclista esce di strada e muore Il corpo trovato sul ciglio di via Valcavasia da un automobilista di passaggio

Tragedia a Pederobba: un motociclista ha perso la vita dopo un volo di quasi 10 metri lungo via Valcavasia. L’incidente, avvenuto poco dopo le 13 di venerdì 4 luglio, ha sconvolto la comunità . Un automobilista di passaggio ha trovato il corpo sul ciglio della strada, testimoniando l’angoscia di un evento che lascia tutti senza parole. La dinamica e le cause sono ora al vaglio delle autorità .

