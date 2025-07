Foti visita progetti strategici del Pnrr nella Capitale

Foti visita i progetti strategici del PNRR nella capitale, un imponente investimento di 6,5 miliardi di euro destinato a trasformare Roma. Con oltre 8.200 interventi in corso, tra cui più di 2.100 già conclusi e 1.200 in fase di ultimazione, il Comune si conferma centro nevralgico di innovazione e sviluppo. Il ministro Foti sottolinea l’importanza di questi interventi per il futuro della città e dell’Italia intera, evidenziando come il progresso sia già in atto e destinato a potenziarsi ulteriormente.

Nel Comune di Roma si concentra uno dei maggiori volumi di interventi Pnrr a livello regionale, 8.217 progetti. Più di 2.100 sono già conclusi, mentre circa 1.200 sono in fase di ultimazione. Un investimento imponente, pari a 6 miliardi e mezzo di euro finanziati direttamente tramite il Pnrr, destinato a progetti di rilievo strategico per la Capitale. Così il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, in occasione di un sopralluogo insieme a Céline Gauer, direttrice generale della Task Force europea per il Pnrr, a due cantieri strategici - raggiunti a bordo di alcuni bus a zero emissioni acquistati con fondi Pnrr - finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sotto la competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

