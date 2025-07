Ford | la gamma elettrica protagonista ai Red Bull Cliff Diving di Polignano a Mare

Durante il suggestivo scenario di Polignano a Mare, la casa dell’Ovale Blu ha portato in scena una vera rivoluzione green, unendo adrenalina e sostenibilità. La gamma elettrica Ford, con modelli come Capri, Explorer e Puma, ha conquistato gli spettatori presentando autonomie superiori ai 500 km e ricariche rapide fino a 135 kW. La nuova Explorer, in particolare, ha dimostrato come l’innovazione possa spingere oltre ogni limite, aprendo nuove frontiere alla mobilità sostenibile.

