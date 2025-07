LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Ferrari è tutto vero? Hamilton al comando davanti alle McLaren! Veloce anche Leclerc

Sei pronto a vivere l’adrenalina del GP di Gran Bretagna 2025 di Formula 1, in diretta live? Ferrari 232 e Hamilton al comando, mentre Leclerc sfida i record. Resta aggiornato con le ultime novità, sorpassi emozionanti e momenti di pura tensione. Clicca qui per seguire tutto in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Leclerc si lancia di nuovo, fa segnare il record nel T2 ma non migliora il suo crono. Chiude in 1:280.008 alzando il piede nel T3. 14.43 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Lewis Hamilton 1:26.892 2 2 Lando Norris +0.023 2 3 Oscar Piastri +0.150 3 4 Charles Leclerc +0.203 5 5 George Russell +0.271 4 6 Isack Hadjar +0.325 3 7 Kimi Antonelli +0.475 4 8 Liam Lawson +0.531 3 9 Max Verstappen +0.540 3 10 Fernando Alonso +0.786 3 11 Lance Stroll +0.952 3 12 Franco Colapinto +1.194 3 13 Esteban Ocon +1.243 4 14 Oliver Bearman +1.255 3 15 Gabriel Bortoleto +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Ferrari, è tutto vero? Hamilton al comando davanti alle McLaren! Veloce anche Leclerc

In questa notizia si parla di: diretta - gran - bretagna - ferrari

LIVE Pro Recco-Brescia 3-3, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: gran gol di Irving! - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Pro Recco e Brescia, valida per la A1 di pallanuoto 2025! Dopo un primo quarto avvincente terminato in parità, 3-3, i tuffi in acqua riprendono con grandi aspettative.

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 6 luglio alle ore 16 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio di Gran Bretagna. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Fot Vai su Facebook

F1 Gp Gran Bretagna: le prove libere in diretta. Hamilton in Ferrari davanti al suo pubblico, Leclerc cerca conferme; GP Gran Bretagna 2025: orari Sky/Now e TV8; LIVE F1 GP Silverstone, prove libere 1 in diretta: Leclerc è il più veloce, Piastri terzo.

F1 Gp Silverstone diretta prove libere LIVE fp1: Hamilton alla prima Ferrari a casa sua, Leclerc cerca conferme - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Gran Bretagna, 12° prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Silverstone. sport.virgilio.it scrive

F1 Gp Gran Bretagna: le prove libere in diretta. Hamilton in Ferrari davanti al suo pubblico, Leclerc cerca conferme - A Silverstone la McLaren riparte favorita, ma le condizioni climatiche potrebbero avvantaggiare la Mercedes. Come scrive corriere.it