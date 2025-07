Stroncato da un malore mentre lavora | addio al direttore generale di Credem Angelo Campani

Una tragica perdita sconvolge il mondo finanziario: il direttore generale di Credem, Angelo Campani, è stato stroncato da un improvviso malore mentre era al lavoro a Reggio Emilia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutta la comunità bancaria e tra coloro che lo hanno conosciuto e stimato. In questo momento di dolore, rivolgiamo un pensiero alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui momenti di impegno e passione per il settore.

Reggio Emilia, 4 luglio 2025 – Il direttore generale del Credem Angelo Campani è morto in mattina a seguito di un improvviso malore nella sede centrale dell’istituto bancario in via Emilia San Pietro a Reggio. I soccorsi sono arrivati attorno alle 10, ma non c’è stato nulla da fare. I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, è stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti decisioni ma, ricorda, "la continuità operativa della Banca e del gruppo è nel frattempo garantita dalle deleghe in essere e dal presidio che tutti i componenti della direzione generale esercitano sulle diverse aree aziendali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da un malore mentre lavora: addio al direttore generale di Credem Angelo Campani

In questa notizia si parla di: credem - malore - direttore - generale

Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca - Una notizia drammatica scuote il mondo della finanza: Angelo Campani, stimato direttore generale di Credem Banca, è improvvisamente scomparso a causa di un malore.

Il direttore generale del Credem Angelo Campani è morto in mattina a seguito di un improvviso malore. Vai su X

Morto per un malore Angelo Campani, direttore generale Credem; Stroncato da un malore mentre lavora: addio al direttore generale di Credem Angelo Campani; Credem, morto il direttore generale Angelo Campani: fatale un malore in ufficio.

Stroncato da un malore mentre lavora: addio al direttore generale di Credem Angelo Campani - Soccorsi tempestivi nella sede centrale dell’istituto bancario in via Emilia San Piero, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si legge su msn.com

Morto per un malore Angelo Campani, direttore generale Credem - ROMA – Angelo Campani, direttore generale di Credem, è morto per un improvviso malore venerdì mattina. Segnala repubblica.it