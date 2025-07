emergenza caldo a napoli picco di accessi al pronto soccorso

L’emergenza caldo sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie di Napoli, con un picco senza precedenti negli accessi al pronto soccorso. L’afa persistente, che avvolge l’Italia, ha portato un aumento del 20% dei pazienti all’Ospedale Vecchio Pellegrini e un incremento di anziani disidratati al Cardarelli. Una sfida che richiede attenzione e misure immediate per tutelare la salute dei più vulnerabili.

L'afa che avvolge l’Italia e che non sembra demordere ha causato, negli ultimi giorni, un incremento degli accessi al pronto soccorso. All'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli si registra il 20 per cento di pazienti in più, ma non va meglio al Cardarelli, il più grande del Mezzogiorno, che soprattutto dopo il weekend ha dovuto prendersi cura di un maggior numero di anziani. Molti erano disidratati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it