Uso del cellulare alla guida | giro di vite della Polizia di Stato

Con l’arrivo della stagione estiva, la Polizia di Stato di Taranto intensifica i controlli sulle strade per garantire la sicurezza di tutti. In particolare, si focalizza sull’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali. La recente campagna mira a sensibilizzare i conducenti e a rafforzare le sanzioni: l’obiettivo è un’estate più sicura e meno tragica.

Tarantini Time Quotidiano Il personale della Sezione di Polizia Stradale di Taranto con l'arrivo della stagione estiva che vede la nostra provincia meta di tanti turisti, ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale sulle principali arterie stradali che conducono nel Salento. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei dispositivi elettronici durante la guida, che rientrano spesso tra le principali cause di sinistri stradali. L'attenzione si è concentrata in particolare sulla violazione di quell'articolo del Codice della Strada che vieta l'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi senza l'ausilio di sistemi viva-voce o a mani libere.

