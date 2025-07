Giorgio Pietrangeli si raccontava così | Il surf la mia passione malattia scoperta dopo una caduta in bici

Giorgio Pietrangeli, appassionato surfista romano e figlio della leggenda del tennis Nicola, ha vissuto il mare con passione intensa e una malattia scoperta dopo una caduta in bici. La sua energia e il suo amore per le onde rimarranno un esempio di dedizione e forza. Oggi, a 59 anni, il suo spirito libero si congeda, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha condiviso con lui questa grande passione.

Si è spento oggi a 59 anni il surfista romano, figlio della leggenda del tennis italiano Nicola. Così parlava nel gennaio 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giorgio Pietrangeli si raccontava così: "Il surf la mia passione, malattia scoperta dopo una caduta in bici"

