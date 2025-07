Mercati di Manduria tavolo di confronto con l’amministrazione comunale

Un incontro di grande rilievo ha animato Manduria, riunendo amministratori, rappresentanti di Confcommercio e Fiva per discutere dei mercati locali. Con il sindaco Gregorio Pecoraro e gli assessori Piero Raimondo e Katia Fusco, si è aperto un dialogo volto a valorizzare e sostenere il comparto commerciale. Un tavolo di confronto che segna un passo importante verso il rilancio del tessuto economico cittadino, con l’obiettivo di coinvolgere e rafforzare la comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano La situazione dei mercati al centro di un incontro tra l'Amministrazione comunale di Manduria, Confcommercio e la segreteria provinciale di Fiva; presenti il sindaco Gregorio Pecoraro, l'assessore al Lavori Pubblici, Piero Raimondo, e all'Urbanistica Katia Fusco, il presidente della delegazione Confcommercio Dario Daggiano, il direttore Tullio Mancino e il presidente provinciale Fiva, Giuseppe Nuzzo. Confcommercio e Fiva hanno portato alla attenzione del tavolo un documento con alcune proposte per la gestione e la riqualificazione delle due aree mercatali di Manduria e San Pietro in Bevagna; la desertificazione commerciale non risparmia neppure il sistema del commercio ambulante pertanto è prioritario che siano garantite la funzionalità , l sostenibilità e l'attrattività delle aree mercatali e non solo per la loro funzione economica, ma anche per il loro valore sociale, essendo luoghi di aggregazione e nel caso del mercato estivo di San Pietro in B.