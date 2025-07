Dumfries fino a quando è valida la clausola dei 25 milioni? Barcellona prende tempo – Sky

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter resta incerto, con il Barcellona che temporeggia nonostante la clausola rescissoria di 25 milioni ancora valida. I Blaugrana si sono mostrati interessati, ma al momento preferiscono non accelerare le trattative, lasciando in sospeso uno dei nodi più caldi del mercato estivo. Resta da capire se questa pausa sarà solo temporanea o segnalerà una possibile svolta.

Il futuro di Denzel Dumfries resta uno dei nodi aperti del mercato in casa Inter. L’esterno olandese è al centro di diversi interessamenti, ma il Barcellona, uno dei club accostati con maggiore insistenza, ha deciso di non approfondire per ora la trattativa. CLAUSOLA ATTIVA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, i catalani si sarebbero informati sulla situazione contrattuale del giocatore, prendendo atto della presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per l’estero e solo fino al 15 luglio. Una clausola che, almeno per il momento, non verrà esercitata. Il club spagnolo, alle prese con restrizioni legate al fair play finanziario, non considera prioritaria l’operazione e non sembra intenzionato a investire quella cifra in tempi così ristretti. 🔗 Leggi su Inter-news.it