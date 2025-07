Milan Xabi Alonso lo scarica | ghiotta occasione dal Real Madrid

Il Milan si prepara a una svolta importante nel calciomercato, con una ghiotta occasione dal Real Madrid sotto i riflettori. Xabi Alonso, tecnico dei blancos, ha deciso di liberarsi di un elemento chiave, aprendo così uno spiraglio che potrebbe rivoluzionare il destino dei rossoneri. L’attenzione è alta e l’entusiasmo cresce: questa opportunità potrebbe essere il tassello mancante per il Milan, pronto a cogliere ogni chance di rinforzo. Il futuro è adesso, e tutto può succedere.

Il Milan sta lavorando senza sosta per il proprio futuro ed ora emerge una ghiotta occasione in sede di calciomercato direttamente dal Real Madrid. Il tecnico Xabi Alonso, infatti, ha deciso di scaricarlo ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo. I rossoneri stanno lavorando senza alcuna interruzione al proprio futuro nella assoluta convinzione del fatto che non c'è tempo da perdere e non c'è margine di errore, come si suole dire. Massimiliano Allegri ha dato delle chiare indicazioni alla sua dirigenza su quelle che sono le esigenze di questa squadra. Che ha bisogno di essere puntellata in ogni reparto, senza nessuna eccezione.