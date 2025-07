Lutto in casa Pietrangeli | morto il figlio di Nicola Giorgio ci lascia a 59 anni

Una triste perdita scuote il mondo dello sport e della famiglia Pietrangeli: Giorgio, figlio del leggendario Nicola, ci ha lasciato a soli 59 anni. Uomo di talento e passione, ha brillato negli anni ’80 nel surf, conquistando titoli e riconoscimenti, ma il suo percorso è stato segnato da una battaglia lunga e coraggiosa contro la malattia. La comunità sportiva si stringe commossa attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Giorgio Pietrangeli si è spento ad appena 59 anni. Il figlio del leggendario tennista Nicola ci ha lasciato a 59 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Negli anni ’80 era stato grande protagonista nel surf, partecipando a Mondiali ed Europei, oltre a vincere il titolo italiano nel 1989 a Viareggio. La Federtennis scrive in un comunicato: “ Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore “. Giorgio lascia il papà Nicola, i fratelli Marco e Filippo, la moglie Carola e la figlia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lutto in casa Pietrangeli: morto il figlio di Nicola, Giorgio ci lascia a 59 anni

