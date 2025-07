Ondate di caldo più accessi al Moscati di Aversa | tra i fragili a rischio anche i cardiopatici

Con l’arrivo delle intense ondate di caldo che investono la Campania, l’ospedale “Moscati” di Aversa si trova a fronteggiare un aumento senza precedenti di accessi al pronto soccorso. Tra i pazienti più vulnerabili, fragili e cardiopatici si trovano in prima linea, rischiando gravi conseguenze come colpi di calore e svenimenti. È fondamentale adottare misure preventive per tutelare la salute di tutti durante queste giornate torride.

Con l’ondata di calore che da giorni sta interessando il nostro Paese – e in particolare la Campania – aumentano gli accessi negli ospedali. Ad Aversa, ad esempio, il pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” registra in media tra i 70 e gli 80 accessi ogni 8-9 ore. Molti pazienti lamentano colpi di calore, svenimenti, pressione bassa: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ondate di caldo, più accessi al Moscati di Aversa: tra i fragili a rischio anche i cardiopatici

