Dal 7 al 18 luglio, il Lucca Summer Festival si trasforma in un palcoscenico di incontri straordinari, con talk esclusivi che vedranno protagonisti figure di spicco come Travaglio, Heather Parisi e Neri Parenti. Sei serate imperdibili per immergersi nel mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualità , in un’atmosfera unica nel cuore di Lucca. La sezione Talk promette di arricchire questa edizione con momenti di confronto e ispirazione, rendendo il festival un appuntamento da non perdere.

Torna al Lucca Summer Festival la sezione Talk, che propone al pubblico sei imperdibili appuntamenti serali sul palco di Piazza Napoleone. Dopo il successo dello scorso anno, torna al Lucca Summer Festival la sezione Talk, che anche in questa edizione propone al pubblico sei imperdibili appuntamenti serali sul palco di Piazza Napoleone, con protagonisti assoluti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualitĂ . Dal 7 al 18 luglio, scrittori, registi, artisti, giornalisti e personaggi pubblici si alterneranno in incontri gratuiti aperti a tutti (ad eccezione della serata del 18 luglio), per un dialogo vivo e diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucca Summer Festival 2025, i talk con Travaglio, Heather Parisi, Neri Parenti

