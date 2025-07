Pedaggi autostradali dal primo agosto scattano gli aumenti

L’estate 2025 si preannuncia davvero calda, e non solo per il clima. Oltre alle alte temperature, arriva una notizia che farà sobbalzare le tasche di molti: dal primo agosto, gli aumenti dei pedaggi autostradali prenderanno il via. Un emendamento al dl Infrastrutture prevede un incremento del canone annuo ad Anas, con conseguenze dirette per tutti coloro che percorrono regolarmente le autostrade. Ecco cosa cambia nel dettaglio…

Roma, 4 luglio 2025 - Oltre al caldo asfissiante, c'è un'altra cattiva notizia in questa torrida estate 2025. Dal primo agosto scattano gli aumenti dei pedaggi autostradali. Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo "un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5" a partire "dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione", ovvero - considerato l'iter parlamentare del decreto - dal primo agosto.

