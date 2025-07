FUMATA BIANCA! MEDIASET HA SCELTO I NUOVI CONDUTTORI DEL GRANDE FRATELLO

Fumata bianca! Mediaset ha annunciato i nuovi conduttori del Grande Fratello 2025/26, il reality che ha rivoluzionato il panorama televisivo fin dal 2000. Per la prima volta, due edizioni consecutive: GF Nip con Simona Ventura da settembre a dicembre, e un’altra con sorprese ancora segrete. Un ritorno alle origini, ma con un tocco moderno, per regalare agli spettatori emozioni autentiche e coinvolgenti.

Fumata bianca! Mediaset ha scelto i due conduttori dell’edizione 202526 del Grande Fratello, il padre dei realiy la cui prima edizione è andata in onda su Canale 5 nel 2000. Non un’unica edizione lunga per tutta la stagione ma due edizioni, una dietro l’altra. GF Nip con Simona Ventura, anticipa Hit, andrĂ in onda da settembre a dicembre. Si tenterĂ di ritrovare lo spirito delle origini senza la carrellata di nip che sono magari influencer e star del web piĂą famosi dei cosiddetti vip. Breve pausa per le vacanze di Natale e Capodanno, poi GF Vip con Alfonso Signorini che guiderĂ la versione deluxe da gennaio ad aprile, il tutto in prima serata su Canale 5 con uno o due appuntamenti settimanali a seconda delle esigenze di palinsesto, le strisce quotidiane e la diretta no stop su Mediaset Extra. 🔗 Leggi su Bubinoblog