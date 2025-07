Mostra del cinema di Venezia non solo Sorrentino | chi sarà in Concorso?

L’82ª Mostra del Cinema di Venezia si avvicina, promettendo un’edizione ricca di emozioni e novità. Oltre all’attesissimo film di Sorrentino, sono già in lista altri talenti pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa straordinaria rassegna, perché Venezia non è solo Sorrentino: è un palcoscenico di eccellenze cinematografiche pronte a sorprendere.

Inizia a prendere forma l’82esima Mostra del cinema di Venezia. La Biennale ha infatti annunciato che Paolo Sorrentino aprirà l’edizione al Lido mercoledì 27 agosto con il suo nuovo film La Grazia, attesa storia d’amore con Toni Servillo e Anna Ferzetti. La pellicola sarà in Concorso, dunque in gara per il Leone d’Oro, che sarà assegnato dalla giuria presieduta da Alexander Payne il 6 settembre, quando Emanuela Fanelli condurrà la cerimonia di chiusura. Quali saranno gli altri film in lizza per il premio? In attesa della presentazione del cartellone ufficiale, in programma il 22 luglio, ecco le indiscrezioni raccolte dall’ Adnkronos e, a livello internazionale, da Variety. 🔗 Leggi su Lettera43.it