Tour de France 2025 | tappe e altimetrie Il percorso giorno per giorno

Roma, 4 luglio 2025 – Meno di 24 ore al via. Gli appassionati scaldano i motori: il Tour de France 2025 è dietro l'angolo. Sabato 5 luglio la partenza della Grand Boucle da Lille, stavolta il via sarà dentro i confini francesi, e dopo ventuno tappe ci sarà la classica chiusura sugli Champs Elysées di Parigi. Il percorso misura 3338 chilometri totali, due cronometro, sei tappe di montagna, ma anche tante occasioni per i velocisti e per i fuggitivi, soprattutto nella prima settimana. Ecco il percorso tappa per tappa della Grand Boucle edizione 2025 che vedrà la grande sfida tra i tre big Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net