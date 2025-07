Caldo Ugl | indennizzo detassato per l' acquisto di dispositivi per i rider

Roma, 4 luglio 2025 – Con l’ondata di caldo record che mette a dura prova i rider, Ugl Rider si mobilita per tutelare chi lavora sotto il sole cocente. Consapevoli delle difficoltà nel garantire DPI adeguati in tempi rapidi, chiediamo alle piattaforme un indennizzo detassato per l'acquisto individuale di dispositivi di protezione. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità, e questa richiesta rappresenta un passo concreto verso un lavoro più sicuro e dignitoso.

ROMA, 4 luglio 2025. In merito all'emergenza caldo, e al lavoro con alte temperature, Ugl Rider, nella consapevolezza che le piattaforme non possano risolvere in poche ore il problema della fornitura di DPI adeguati per far fronte alla emergenza, chiede alle stesse un indennizzo detassato per l'acquisto individuale di quanto occorre per lavorare in sicurezza. “Chiediamo un indennizzo - afferma il Segretario Nazionale Ugl Rider, Gianluca Mancini - per poter provvedere noi stessi, in modo immediato, all'acquisto di borracce, magliette in cotone, cappelli e bottigliette d'acqua. In tal modo, sarà possibile continuare a lavorare nelle ore più calde, lasciando a noi autonomi, insieme al prioritario diritto di svolgere l'attività in sicurezza, anche il diritto di lavorare l'intera giornata senza bloccare il servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caldo, Ugl: indennizzo detassato per l'acquisto di dispositivi per i rider

In questa notizia si parla di: indennizzo - acquisto - rider - caldo

Vaccino Covid, von der Leyen ignora condanna del 2024 su mancata trasparenza contratti per acquisto 1 mld dosi per 2,7 mld € e non pubblica clausole indennizzo - L'avvocato Arnaud Durand denuncia con fermezza come von der Leyen sembri ignorare la condanna del 2024 sulla mancata trasparenza nei contratti di acquisto dei vaccini Covid, tra cui un miliardo di dosi per 27 miliardi di euro.

Caldo record, Glovo incentiva i rider a lavorare a 40°C con un bonus economico - Mentre molte Regioni italiane si stanno dotando di ordinanze per bloccare i lavoratori più esposti al caldo nelle ore più calde della giornata, Glovo ha ... Si legge su msn.com

Caldo, raffica di blackout: ecco quando si può ottenere l’indennizzo - Il caldo non provoca solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di ... Segnala affaritaliani.it