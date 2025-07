Previsioni meteo weekend 5-6 luglio | calano le temperature piogge al Nord

A partire da sabato arriva al Nord dell'aria più fresca che farà abbassare le temperature, domenica anche al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Previsioni meteo weekend 5-6 luglio: calano le temperature, piogge al Nord

In questa notizia si parla di: nord - temperature - previsioni - meteo

Nubifragi al Nord e maxi aumento delle temperature, le previsioni meteo - Prepariamoci a un mix di natura impetuosa e ondate di caldo senza precedenti. I temporali intensi e i nubifragi colpiranno il Nord, mentre nel Sud e nelle Isole si prospetta un calore africano che potrebbe sfiorare i 40°C.

Oggi (giovedì) il tempo in Alto Adige sarà soleggiato durante la mattinata. Nel pomeriggio e in serata la probabilità di temporali sarà in aumento. Nelle vallate a nord soffierà il Föhn. Temperature massime tra 27° e 35°. Le #previsioni #meteo della Provincia di Vai su X

Oggi (giovedì) il tempo in Alto Adige sarà soleggiato durante la mattinata. Nel pomeriggio e in serata la probabilità di temporali sarà in aumento. Nelle vallate a nord soffierà il Föhn. Temperature massime tra 27° e 35°. Le #previsioni #meteo della Provincia Bo Vai su Facebook

Meteo: il Crollo delle Temperature ci sarà, ecco la Data; Temporali in arrivo: da domani sera a domenica rischio fenomeni estremi, poi un po' di fresco; Meteo: caldo africano opprimente nei prossimi giorni, ma nel weekend si cambia su parte d'Italia.

Caldo stop, temperature in calo: temporali e grandine in arrivo nel weekend. Le previsioni meteo - L’anticiclone subtropicale sta per cedere il passo all’arrivo di una saccatura atlantica. Scrive msn.com

A partire da sabato arriva al Nord dell'aria più fresca che farà abbassare le temperature, domenica anche al Centro-Sud - La giornata di venerdì 4 luglio ha fatto segnare il picco di caldo per questa prima ondata dell'anticiclone proveniente dall'Africa. Segnala gazzetta.it