F1 lampo Ferrari in FP1 a Silverstone | Hamilton davanti alle McLaren! Bene anche Leclerc

La Ferrari si distingue con una prestazione sorprendente nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone, mostrando un ritmo rapido e una competitività inattesa. Mentre Hamilton vola davanti a tutti, il team di Maranello fa ben sperare per la sfida di domani. La vera domanda ora è: riuscirà la Scuderia a confermare questa velocità in qualifica e in gara? Solo il tempo lo dirà.

È una Ferrari sorprendentemente veloce quella vista oggi nel corso della prima sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone, la migliore prestazione è stata quella di Lewis Hamilton, che ha siglato il crono di 1:26.892. Il britannico inizia con il piede giusto il GP di casa, già conquistato per ben nove volte. Subito dietro la McLaren con Lando Norris, secondo a 23 millesimi dal suo connazionale, e Oscar Piastri, che paga 150 millesimi di ritardo dalla prima prestazione. Bene anche l'altra monoposto rossa di Charles Leclerc, in quarta piazza a 203 millesimi dal suo compagno di squadra.

