Tempo di lettura: 2 minuti Ai nastri di partenza la campagna di informazione e di sensibilizzazione della Lega Italiana contri i Tumori di Benevento sui danni causati dai raggi UV. “ Convegni, visite ed incontri formativi caratterizzeranno l’intero mese di Luglio -sottolinea il presidente della Lilt di Benevento, dot.Antonio Febbraro – con l’intento di far scattare un campanello d’allarme, invitando la popolazione a prestare attenzione ai raggi solari, la cui esposizione, quando eccessiva e scorretta, è considerata il più importante fattore di rischio ambientale per l’insorgenza del melanoma cutaneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lilt Benevento, ecco il videodermatoscopio di ultima generazione

