Napoli sub denunciato dai carabinieri per pesca di frodo a Napoli

Un subacqueo è stato denunciato dai Carabinieri durante un blitz nelle acque di Napoli. Sorpreso nel parco sommerso della Gaiola, area protetta e ricca di biodiversità, l’uomo ha tentato invano di sfuggire ai controlli, dimostrando come la tutela del patrimonio marino sia una priorità per le forze dell’ordine. La lotta alla pesca illegale continua, proteggendo il nostro patrimonio naturale e culturale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un sub è stato denunciato durante un servizio di controllo delle coste di Napoli dai Carabinieri Subacquei della Compagnia Centro e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. L’uomo, accusato di pesca di frodo e di resistenza a pubblico ufficiale, è stato individuato nel parco sommerso della Gaiola, un’area marina protetta: era in acqua e, notata la motovedetta, ha tentato di nascondersi dietro alcune rocce, rifiutandosi di consegnare l’attrezzatura da pesca subacquea. I militari, calatisi in acqua, lo hanno raggiunto: sequestrato il fucile subacqueo mentre il pescato – dieci polpi e una trentina di granchi “felloni” – è stato liberato e restituito al mare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, sub denunciato dai carabinieri per pesca di frodo a Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - denunciato - carabinieri - pesca

Napoli, rientra dal Messico con 6 tirapugni taser nel bagaglio: denunciato a Capodichino - Un uomo di ritorno dal Messico è stato denunciato all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, per aver tentato di introdurre illegalmente sei tirapugni taser nel suo bagaglio.

Si è spento venerdì sera, a soli 34 anni, Simone De Martinis, poliziotto in servizio a Capri e grande appassionato del Napoli. A dare per primi la notizia sono stati i membri del gruppo ultras “A tua difesa”, che sui social hanno voluto rendergli omaggio con un m Vai su Facebook

Napoli, sub denunciato dai carabinieri per pesca di frodo a Napoli; Napoli, pesca di frodo nelle acque della Gaiola: i carabinieri subacquei denunciano uomo, il pescato restituito al mare; Controlli a Posillipo, pesca illecita alla Gaiola: denunciato un uomo.

Controlli a Posillipo, pesca illecita alla Gaiola: denunciato un uomo - Il parco sommerso della Gaiola è notoriamente area protetta dove non è possibile pescare. Lo riporta msn.com

Napoli, Ischia: pesca di frodo in aree marine protette, 3 sub denunciati - Quotidiano Nazionale - É il bilancio di controlli in mare dei carabinieri a bordo delle motovedette a Ischia, soprattutto per le aree marine protette. Da quotidiano.net