Trump | One Big Beautiful Bill lancerà gli Stati Uniti come un razzo

Il leader statunitense Donald Trump annuncia con entusiasmo il lancio di "One Big Beautiful Bill", un disegno di legge rivoluzionario che promette di catapultare gli Stati Uniti verso un futuro più prospero. Con il più grande taglio fiscale di sempre e un forte focus sulla sicurezza, questa proposta mira a trasformare il Paese in modo rivoluzionario. Ma cosa significherà davvero per il futuro degli Stati Uniti?

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "One Big Beautiful Bill è il disegno di legge più importante del suo genere mai firmato, lancerà questo Paese come un razzo. Sarà davvero grandioso. Penso che quando hanno esaminato il disegno di legge, è stato molto facile convincerli a votare 'Sì'. È il più grande taglio delle tasse della storia, ottimo per la sicurezza, ottimo per il confine meridionale, abbiamo coperto praticamente tutto. Di nuovo, è il disegno di legge più imponente mai firmato nel suo genere", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti prima di salire sull'Air Force One per dirigersi in Iowa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "One Big Beautiful Bill lancerà gli Stati Uniti come un razzo"

