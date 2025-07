Bimbo di 4 anni perde i sensi mentre gioca in piscina attimi di paura

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un attimo di angoscia ad Arezzo, quando un bambino di soli 4 anni ha perso conoscenza mentre giocava in piscina. La scena ha fatto scattare l’allarme tra i presenti, prontamente risposto dalle squadre di soccorso. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli interventi e alle cure tempestive, il piccolo sta ora meglio. Ma quanto accaduto ci ricorda l’importanza di vigilare sempre sui più piccoli in acqua.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nella mattinata di oggi, 4 luglio, in una piscina ad Arezzo, nota come Sporting, in via Cognaia. Un bambino di 4 anni ha perso conoscenza mentre stava giocando in acqua. In base alle prime ricostruzioni, il piccolo potrebbe aver ingerito accidentalmente troppa acqua e per questo avrebbe perso i sensi. L’allarme è scattato subito dopo le 11. Immediato l’intervento del personale della struttura, a cui è seguito quello dei sanitari. Sul posto sono giunti l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca con personale Blsd. Presente anche una pattuglia della Volante della questura di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo di 4 anni perde i sensi mentre gioca in piscina, attimi di paura

