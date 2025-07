Garlasco al via i test su tre tamponi di Chiara Poggi | uno non è mai stato analizzato Il legale della famiglia | Alberto Stasi e il Dna? Verifichiamo l' Estathé

A Garlasco, si riaccendono i riflettori sull'ormai celebre caso di Chiara Poggi: oggi si svolgono nuovi test con tre tamponi, uno mai analizzato prima, nel tentativo di svelare la verità. La famiglia Poggi e il legale Alberto Stasi attendono con trepidazione le verifiche del DNA, mentre a Milano si riavvia l'incidente probatorio. Un passo importante nel lungo percorso giudiziario, che potrebbe portare a risposte decisive.

