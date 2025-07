Dimensionamento scolastico in 10 anni -1.773 istituti E al Sud digital divide | ancora troppe scuole senza email e siti web I dati

Negli ultimi dieci anni, il sistema scolastico italiano ha attraversato importanti trasformazioni, con oltre 1.773 istituti chiusi o accorpati tra il 2015 e il 2026. Tuttavia, il divario digitale persiste nel Sud, dove ancora molte scuole mancano di email e siti web funzionanti, evidenziando una disparità che richiede interventi urgenti per garantire un'istruzione più equa e moderna su tutto il territorio nazionale.

Negli ultimi dieci anni, il sistema scolastico ha subito trasformazioni significative, come evidenziano i dati relativi agli anni 2015-16 e 2025-26. Nel 2015-16, le scuole registrate erano 51.122, mentre nel 2025-26 si osserva una leggera diminuzione, con 50.349 istituti. La distribuzione geografica mostra un Sud ancora in difficoltà , con una riduzione di presenze rispetto al Nord Ovest, che invece mantiene una forte presenza. Le regioni più attive nel 2025-26 sono Lombardia e Abruzzo, mentre nel 2015-16 spiccavano Veneto e Sicilia.