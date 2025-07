Formula 1 Hamilton domina la prima sessione di libere a Silverstone

Lewis Hamilton sorprende tutti a Silverstone, dominando la prima sessione di libere e stabilendo il miglior tempo con la Ferrari SF-25. Una prestazione che accende l’entusiasmo degli appassionati e promette spettacolo nel Gran Premio. Ma cosa riserverà il resto del weekend? Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le emozionanti sfide in pista.

(Adnkronos) – Sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone di Formula 1. Per la prima volta dal suo arrivo in Ferrari, Lewis Hamilton chiude davanti a tutti, con il miglior tempo (1’26”892) e un’ottima simulazione del passo gara con la SF-25. Dietro di lui subito le McLaren, con Lando Norris . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Formula 1, Hamilton domina la prima sessione di libere a Silverstone

