Angelo Campani, direttore generale di Credem, è morto nella mattinata di venerdì 4 luglio a causa di un malore improvviso. L’uomo, 62 anni, si è sentito male attorno alle 10 mentre si trovava nella sede centrale della banca, in via Emilia San Pietro a Reggio Emilia. Subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, dove però non è stato possibile salvarlo. Campani ricopriva il ruolo di direttore generale dal gennaio 2023, dopo una lunga carriera interna durata più di quattro decenni. In una nota ufficiale, l’istituto ha voluto far arrivare un messaggio di cordoglio: «I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Angelo Campani, direttore generale di Credem

