Pugni chiusi e politica | Paolo Sollier il calciatore contro

Paolo Sollier, il centrocampista torinese protagonista della prima stagione in Serie A con il Perugia, ha sempre portato con sé un’originale visione del calcio e della politica. Militante di sinistra durante gli anni di piombo, ha cercato di integrare i suoi ideali nel mondo del pallone, sfidando le convenzioni e portando una voce diversa nel panorama sportivo. La sua storia è un esempio di coraggio e coerenza tra passioni e professione.

Protagonista della prima stagione in Serie A del Perugia, il centrocampista di Torino era un militante di sinistra durante gli anni di piombo. Un giocatore anomalo, che cercò di portare il suo credo politico nel mondo del pallone.

